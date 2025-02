Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber Kreis: Diebstahl von Dieseltreibstoff, Mann öffnet Tür mit Waffe

Heilbronn (ots)

A81/Großrinderfeld - Diebstahl von Dieseltreibstoff: In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der Autobahn 81 auf dem Rastplatz Spitalwald zu einem Diebstahl von circa 400 Liter Dieseltreibstoff. Um 01.15 Uhr bemerkte der 62-jährige Geschädigte Lkw-Lenker, dass neben seinem parkenden Lkw ein weißer Lkw der Marke MAN mit laufendem Motor stand. Bei weiterem Hinsehen fiel ihm außerdem auf, dass der neben ihm stehende Lkw-Lenker mit Hilfe eines Schlauches den Dieseltreibstoff vom seinem Lkw in den anderen abfüllte. Als der Täter bemerkte, dass der 62-Jährige auf ihn aufmerksam geworden war, floh er mit seinem Lkw über die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Kennzeichen oder eine Beschreibung des Unbekannten ist nicht bekannt.

Lauda-Königshofen - Mann öffnet Tür mit Waffe: Am Dienstagabend betätigte ein 86-Jähriger in Lauda-Königshofen seinen Hausnotruf. Vor Ort öffnete dieser den alarmierten Polizisten und der Feuerwehr die Tür zunächst nicht. Nach mehrfachem Klingeln öffnete der 86-jährige schließlich die Tür und hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand. Durch schnelles Handeln der Polizeibeamten, konnte die Waffe dem Senior aus der Hand geschlagen und diesem unter leichtem Widerstand Handschließen angelegt werden. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht notwendig. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine geladene Schreckschusswaffe gehandelt hatte. Die Schreckschusswaffe sowie weitere Munition konnten beschlagnahmt werden. Der Mann verblieb nach Verständigung von Angehörigen bei sich zuhause.

