Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Mit Baum kollidiert und Zeugen nach Einbruch und Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Mudau: Ein Schwerverletzter nach Wildunfall

Kreuzende Rehe waren am Dienstagvormittag die Ursache für einen Unfall bei Mudau. Gegen 11.30 Uhr war eine 58-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Straße "Im Grund" in Richtung Reisenbacher Grund unterwegs, als mehrere Rehe vor ihr die Straße kreuzten. Um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus, kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall zog sich der ebenfalls 58-jährige Beifahrer schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Mosbach. Zwischen Donnerstag, dem 30. Januar, und Dienstag, dem 4. Februar, verschafften sich der oder die Täter durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude in der Siebenbürgenstraße und entwendeten einen Fernseher. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Buchen. Gegen 12.50 Uhr hatte eine 44-Jährige ihren Seat auf dem Parkplatz am Jakob-Mayer-Platz abgestellt. Als sie nur eine viertel Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am rechten Heck des Seats fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell