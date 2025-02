Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall auf der BAB81

Heilbronn (ots)

BAB81/ bei Osterburken: Pkw contra Lkw - ein Schwerverletzter Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 87-jähriger Peugeot-Fahrer im Bereich der Anschlussstelle Osterburken einem vorausfahrenden Lkw mit Anhänger auf. Der Senior geriet mit seinem Fahrzeug unter den Anhänger und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der 55-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt. Aufgrund eines landenen Rettungshubschraubers kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn in Richtung Würzburg. Letztlich konnte der Verletzte jedoch mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden, sodass der Rettungshubschrauber für den Transport nicht benötigt wurde und wieder abheben konnte. Aufgrund von Reinigungsarbeiten bleibt der linke Fahrstreifen bis auf Weiteres gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, möchten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter 09341 6004-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell