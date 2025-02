POL-HN: Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

Heilbronn (ots) - Waldbrunn-Stümpfelbrunn: Einbruch in Schule Ein Unbekannter hat am Wochenende in einer Schule in Waldbrunn-Stümpfelbrunn sein Unwesen getrieben. Zwischen 17 Uhr am Freitagabend und 16.30 Uhr am Samstagnachmittag betrat die unbekannte Person über einen Notausgang das Schulgebäude in der Straße ...

mehr