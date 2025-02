Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstahl aus Pkw, Schwerer Verkehrsunfall, Nötigung im Straßenverkehr, Einbruch, Holzdiebstahl

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Diebstahl aus Pkw am Mittwochnachmittag Am Mittwochnachmittag zwischen 14 Uhr und 14.50 Uhr wurde in Heilbronn in der Von-Witzleben-Straße ein Pkw aufgebrochen. Ein unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete einen Geldbeutel vom Beifahrersitz. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

A81/Weinsberg: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es auf der Autobahn 81 kurz vor dem Autobahnkreuz Weinsberg zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines metallic-roten Mercedes Vito überholte in Fahrtrichtung Mannheim mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit rechts und nötigte durch sein Fahrverhalten einen anderen Pkw-Lenker zum starken Abbremsen. Nur durch dessen schnelle Reaktion konnte eine Kollision vermieden werden. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Verkehrspolizei Weinsberg ermittelt und bittet Zeugen, sich unter 07134 5130 zu melden.

A6/Erlenbach: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 6 in Höhe der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm ein schwerer Verkehrsunfall (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5960938) . Die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Weinsberg ergaben, dass der 61-Jährige Fahrer des Sattelzugs wohl schon mehrere Kilometer mit einer Geschwindigkeit unter 20 km/h auf der A6 von Mannheim in Richtung Heilbronn unterwegs war. Es werden nun Zeugen gesucht, die hierzu weitere Angaben machen können oder denen der langsame Lkw bereits vor dem Unfall aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 an die Verkehrspolizei Weinsberg zu wenden.

Untergruppenbach: Einbruch in Kindertagesstätte - Wer hat etwas gesehen? In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Falkenstraße in Untergruppenbach ein. Die Einbrecher nutzten möglicherweise eine nicht abgeschlossene Tür, um sich unbemerkt Zugang zu verschaffen. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schrankfächer und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Ilsfeld: Diebstahl von Holz aus Waldgebiet "Durstlache"- Wer hat etwas gesehen? Zwischen dem 15. November 2024 und dem 29. Januar 2025 wurde in einem Waldgebiet nahe Ilsfeld eine große Menge Holz entwendet. Unbekannte Täter stahlen etwa 30 Festmeter Buche, Esche und Kirschholz im Wert von rund 2.500 Euro. Das Holz war vor Ort abgedeckt gelagert worden. Die Unbekannten zersägten es am Ablageort und transportierten es ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld unter 07062915550 zu melden.

Schwaigern: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Problemen Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr verursachte ein Autofahrer in Schwaigern auf der Landesstraße 1107 einen Unfall, nachdem er vermutlich aufgrund einer Unterzuckerung mehrfach von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Fahrfehlern kollidierte er mit Verkehrszeichen, geriet auf einen Acker und kam erst an einer Böschung zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro, der Fremdschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der 67-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

