Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbrüche

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht In Heilbronn wurde am frühen Montagmorgen in ein Restaurant in der Cäcilienstraße eingebrochen. Zwischen 1.45 Uhr und 8.15 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Diebstahl von Baumaschinen von Firmengelände - Wer hat etwas gesehen? Zwischen Samstagvormittag und Montagmittag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baulagergelände in der Hafenstraße in Heilbronn. Die Täter durchtrennten an zwei Stellen einen Maschendrahtzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Dort entwendeten sie mehrere Baumaschinen, darunter Rüttelplatten und einen Abbruchhammer für Minibagger. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts liegt im höheren vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

