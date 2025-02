Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Einbruch in Schule, Unfallflucht, Zeugen nach Beinahe Unfall gesucht & Kind bei Unfall verletzt

Waldbrunn-Stümpfelbrunn: Einbruch in Schule

Ein Unbekannter hat am Wochenende in einer Schule in Waldbrunn-Stümpfelbrunn sein Unwesen getrieben. Zwischen 17 Uhr am Freitagabend und 16.30 Uhr am Samstagnachmittag betrat die unbekannte Person über einen Notausgang das Schulgebäude in der Straße "Zu den Kuranlagen". Den Aufenthalt im Inneren der Schule nutzte der Unbekannte dazu seine Schuhe zu putzen, auf einem Klavier in der Aula zu spielen und obszöne Zeichnungen an einer Tafel anzubringen. Außerdem wurde eine Musikbox entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein VW Golf wurde am Montag in der Dr.-Trautmann-Straße in Walldürn beschädigt. Die Besitzerin hatte den Wagen am Morgen gegen 8.10 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 15 Uhr zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie eine Beschädigung an der Fahrertür, die von der Polizei auf eine Höhe von rund 4.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer den Schaden verursacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: Vorfahrt genommen, Zeugen gesucht

Nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Pkws am Montagmorgen bei Walldürn beinahe einen Unfall verursachte, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 22-Jährige fuhr gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 3910 von Wettersdorf in Richtung Walldürn, als an der Kreuzung mit der Reinhardsachsener Straße das rote, aus Richtung Glashofen kommende Auto ohne auf den vorfahrtsberechtigten VW der 22-Jährigen zu achten auf die Kreisstraße abbog. Die VW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Da sich hinter dem roten Fahrzeug ein weiteres Auto befand, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Kind von Auto erfasst

Ein 11-jähriges Mädchen wurde am Montagmorgen beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Buchener Henry-Dunant-Straße leicht verletzt. Das Kind rannte gegen 7.30 Uhr hinter einem stehenden Auto auf die Straße. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Toyotas, der zeitgleich auf der Straße unterwegs war, leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Das Mädchen prallte dennoch gegen die Stoßstange des Autos. Sie erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

