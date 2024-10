POL-WES: Rheinberg - Nach Einbruchsversuch: Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots) - Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte vor einem Restaurant an der Straße Am Meerend aufgebrochen. Die Täter waren an diesem Montag in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 4.55 Uhr aktiv. Die Polizei bittet Zeugen, dass sie Hinweise unter der Telefonnummer 02801 / 71420 mitteilen. DF (Ref.: 241014-0522) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 ...

