Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Spindaufbruch und Autodiebstahl in Sauna in - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 18. Dezember, wurde der Spind einer Umkleidekabine in einer Sauna an der Buschstraße in Kaldenkirchen aufgebrochen. Der Geschädigte schloss den Spind gegen 18.45 Uhr auf. Als er gegen 19:55 Uhr zurückkam und seine Sachen herausholen wollte, stellte er fest, dass dieser aufgebrochen war und seine Geldbörse und sein Fahrzeugschlüssel fehlten. Auf dem Parkplatz stellte er dann fest, dass auch sein Auto gestohlen worden war. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes GLC mit dem amtlichen Kennzeichen MG-VL 104. Eine Zeugin meldete, dass sie zwei Personen am Spind des Mannes beobachtet habe. Es handelte sich um zwei Männer, beide 25-35 Jahre alt, 170-180 cm groß, kurze dunkle Haare. Einer hatte einen langen dunklen Bart, der andere einen kurzen gepflegten Bart. Beide sprachen vermutlich nur gebrochen Deutsch. Ob es sich bei den Männern um die Täter handelt, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei fragt nun: Haben Sie zur genannten Zeit in Kaldenkirchen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wenn ja, melden Sie Ihre Hinweise bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1115)

