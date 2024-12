Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Brände beschäftigen die Polizei

Kreis Viersen (ots)

Zwei Brände am gestrigen 17. Dezember werfen die Frage auf, ob es sich um eine vorsätzliche Brandlegung handelt. In der Gartenstraße in Brüggen-Bracht brannte gegen 13 Uhr ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr Brüggen konnte den Brand vollständig löschen. Die Polizei kann hier eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Kurz vor 21 Uhr brannte es erneut. Diesmal in einem Park zwischen den Straßen 'Siebenweg', Zum 'Buscherhof' und 'Hüttenhof' in Viersen-Süchteln. Ein Zeuge bemerkte vier bis fünf Jugendliche, die lachend aus dem Park rannten. Wenig später entdeckte er einen brennenden Mülleimer im Park auf dem Fußweg. Möglicherweise handelt es sich bei den Jugendlichen um die Tatverdächtigen, welche die Mülltonne vorsätzlich angezündet haben könnten. In beiden Fällen werden weitere Zeugen und Zeuginnen gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /jk (1113)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell