Polizei Münster

POL-MS: Bargeld einer 56-Jährigen erbeutet - Betrüger ergaunern sechsstellige Summe

Münster (ots)

Zwei bislang unbekannte Betrügerinnen haben am Dienstagmittag (03.09., 13:42 Uhr) eine 56-jährige Münsteranerin in Coerde um eine sechsstellige Summe Bargeld gebracht.

Nach Angaben der Münsteranerin sprachen sie zwei Frauen am Hamannplatz an. Diese behaupteten zu spüren, dass die 56-Jährige sowie ihr Sohn in den kommenden Tagen sterben würden. Die Täterinnen sagten, sie können die Münsteranerin und ihren Sohn heilen. Anschließend gingen alle gemeinsam in die Wohnung der 56-Jährigen.

Dort führten die Täterinnen verschiedene Handlungen durch, bis die Münsteranerin Bargeld in sechsstelliger Höhe auf den Tisch legte. Die Täterinnen nahmen beim Verlassen der Wohnung das gesamte Bargeld unbemerkt mit.

Die Münsteranerin beschreibt eine der Tatverdächtigen als circa Mitte 40, mit schwarzen Haaren, dunkler Augenfarbe und circa 1,50 Meter groß. Die weitere Tatverdächtige wird beschrieben als circa 50 Jahre alt, mit blonden, schulterlangen Haaren und circa 1,60 Meter groß. Beide Frauen haben auf Russisch mit der Münsteranerin gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügerinnen machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell