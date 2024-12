Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Gefährliche Körperverletzung - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagabend kam es um kurz vor 19 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten. Ein 21-jähriger Mann aus Viersen wollte zu seinem Auto, das er zuvor auf der Anne-Frank-Straße in Süchteln geparkt hatte. An seinem Auto standen drei unbekannte Männer. Er forderte die drei Männer auf, von seinem Auto wegzugehen, da er losfahren wollte. Nach der Aufforderung schlug einer der drei Männer dem Viersener mit der Faust ins Gesicht. Der wehrte sich, als der zuvor schlagende Mann ein Messer aus der Tasche zog und den Viersener oberflächlich am Bauch verletzte. Dem Viersener gelang es, den Unbekannten von sich wegzustoßen, in sein Auto zu steigen und wegzufahren. Er konnte zwei Männer beschreiben. Beide trugen eine dunkle Mütze, eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Bomberjacke. Außerdem waren sie etwa 20 bis 25 Jahre alt. Haben Sie den Vorfall kurz vor 19 Uhr beobachtet? Oder können Sie Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1112)

