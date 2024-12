POL-VIE: Wohnmobil gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Grefrath (ots) - In der Zeit zwischen 05.20 und 16.00 Uhr am gestrigen Montag stahlen Unbekannte einen grauen Ford Kuga vom Parkplatz am Grefrather Flughafen. Der Pkw hat das Kennzeichen KK-C 707. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben? Hinweise an die Polizei Viersen über die 02162/377-0 /wg (1108) Rückfragen bitte an: ...

