POL-WHV: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots) - Am 24.11.2024 kam es in der Grenzstraße in Höhe der Hausnummer 19 zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verursacher einen schwarzen Pkw der Marke VW an der Beifahrertür beschädigte und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der ...

