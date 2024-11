POL-E: Essen / Mülheim an der Ruhr: Verabschiedung von Detlef Köbbel - Direktionsleiter Gefahrenabwehr / Einsatz geht in den Ruhestand

Polizei Essen

Mülheim an der Ruhr: Verabschiedung von Detlef Köbbel - Direktionsleiter Gefahrenabwehr

Einsatz geht in den Ruhestand

Mit einem großen Empfang wurde gestern Nachmittag (31.10.2024) Detlef Köbbel - Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz - und zugleich stellvertretender Behördenleiter des Polizeipräsidiums Essen in den Ruhestand verabschiedet.

Vertreter aus Politik, Verwaltung, Stadtgesellschaft und der nordrhein-westfälischen Polizei bildeten einen würdigen Rahmen für diesen besonderen Anlass. In Grußworten von Oberbürgermeister Thomas Kufen, Polizeipräsident Andreas Stüve und dem Inspekteur der Polizei Michael Schemke wurde die fast 11 Jahre andauernde Tätigkeit des Leitenden Polizeidirektors für das Polizeipräsidium Essen und damit insbesondere für die Bevölkerung in den Städten Essen und Mülheim an der Ruhr betrachtet.

"Mit Detlef Köbbel verlieren wir einen hochangesehenen Polizisten, der dem Polizeipräsidium Essen mit seiner hoch professionellen und zugleich menschlich bodenständigen Art seinen Stempel aufgedrückt hat. Unzählige Einsatzlagen hat er als Polizeiführer unter zum Teil schwierigsten Bedingungen zu einem guten Ergebnis geführt. Wir sind ihm alle zu großem Dank verpflichtet", resümierte Polizeipräsident Andreas Stüve in seiner Rede.

Offiziell endet die Tätigkeit von Detlef Köbbel am Silvestertag. Bis dahin wird er noch seine restlichen Urlaubs- und Überstundentage abfeiern. Am Neujahrstag übernimmt der Leitende Polizeidirektor Peter Both die Direktionsleitung von Herrn Köbbel. Herr Both war zuvor in gleicher Funktion beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen tätig. / TW

