Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Streitigkeiten in der Börsenstraße - 48-Jähriger erleidet Stichverletzungen - Festnahme zweier Tatverdächtigen

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 21:30 Uhr in der Börsenstraße Ecke Gerichtsstraße vor einer dortigen Pizzeria zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und zwei Männern im Alter von 33 und 41 Jahren, die einander persönlich bekannt sind. Im weiteren Verlauf habe sich die Streitigkeit nach Zeugenaussagen zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt, bei der der 41-Jährige mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper des 48-Jährigen gestochen haben soll. Das Opfer flüchtete daraufhin in die dortige Pizzeria und alarmierte die Polizei. Der 48-Jährige erlitt Stichverletzungen, befand sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die beiden amtsbekannten Männer mit Bezug zur Clankriminalität, die u.a. bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten sind, flüchteten zunächst, konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen an deren Wohnanschrift festgenommen und ein Messer, bei dem es sich um das mutmaßliche Tatmittel handeln könnte, beschlagnahmt werden. Eine Schusswaffe, die nach Opferaussagen von dem 33-Jährigen vorgehalten worden sein soll, fanden die Beamten bei den Durchsuchungsmaßnahmen nicht auf. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Untersuchungshaft für die beiden Tatverdächtigen beantragt. Das Ergebnis steht noch aus. Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall als auch zu dem Verbleib der Waffe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen bittet die Wilhelmshavener Polizei die Bürgerinnen und Bürger außerdem darum, Bild- und Videomaterial, das zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen kann, der Polizei zu übermitteln. Die Kontaktaufnahme kann telefonisch unter der Rufnummer der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 942-0 erfolgen. Die weitere Verfahrensweise wird dann individuell besprochen.

