Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Mofafahrer streift Auto und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

An der Einmündung der Albert-Schweizer-Straße auf die Schillerstraße hat ein unbekannter Mofafahrer am Dienstagabend einen VW Up gestreift und ist anschließend in Richtung Lippachtalstraße geflüchtet. Gegen 18.40 Uhr bog eine 56-jährige Frau mit einem VW Up Kleinwagen von der Albert-Schweizer-Straße nach links auf die Schillerstraße in Richtung Kitzenbühlstraße ab. Zeitgleich näherte sich ein Mofafahrer von der Kitzenbühlstraße kommend der Einmündung. Ohne auf seine Wartepflicht gegenüber dem von rechts aus der Albert-Schweizer-Straße auf die Schillerstraße abbiegenden Auto zu achten, fuhr der Unbekannte mit dem Mofa geradeaus weiter und streifte hierbei vermutlich mit seinem Treter das Heck des Kleinwagens. Am VW Up entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ohne anzuhalten entfernte sich der Mofafahrer in Richtung Lippachtalstraße. Bei dem Fahrer des Mofas handelte es sich um einen jungen und schlanken Mann oder Jugendlichen. Dieser trug zum Unfallzeitpunkt eine kurze Hose, ein helles T-Shirt sowie einen hellen Helm mit Musterung. Die Polizei bittet nun Personen, die Angaben zu dem Mofafahrer machen können, sich mit dem Polizeiposten Mühlheim, Tel.: 07463 9961-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell