POL-HI: Verkehrsunfall: 30-Jährige Alfelderin kommt zwischen Hörsum und Everode mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 29.10.2024, gegen 12:45 Uhr, entwendete eine Frau in einem Supermarkt in der Gravelottestraße in Hildesheim Zigaretten, flüchtete und biss einer Mitarbeiterin bei der Flucht in den Arm. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Mitarbeiterin darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Frau Zigaretten gestohlen hat. Daraufhin folgte sie mit einer weiteren Mitarbeiterin der Diebin. In der ...

