Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Eine Kindertagesstätte an der Gladbecker Straße wurde in der Nacht zum 02.05.2024 von Einbrechern heimgesucht. Die unbekannten Eindringlinge hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Auch Spinde wurden aufgebrochen. Die Unbekannten erbeuteten einige IPads und flüchteten mit ihrer Beute.

Zwei Unbekannte haben am Maifeiertag um 21:30 h versucht, in ein Haus an der Sterkrader Straße zu gelangen. Die beiden Verdächtigen klingelten zunächst an der Haustür und kletterten anschließend über einen Zaun in den Garten. Dann versuchten sie durch die rückwärtige Tür ins Haus zu kommen. Dabei wurden sie durch den Bewohner gestört und flüchteten. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm -180 cm groß, schlank, ca. 30 Jahre alt; - schwarze Haare, leichter Bart; - bekleidet mit weißem Oberteil und Mütze

Dorsten:

Unbekannte Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag Zutritt zu einer Schule an der Bismarckstraße verschafft, nachdem sie an Türen und Fenster gehebelt haben. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 beim zuständigen Kommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell