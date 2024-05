POL-RE: Castrop-Rauxel: Gegen Baum geprallt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Ein 2-jähriger Junge aus Herten ist am Dienstagnachmittag am Löwenzahnweg von einem E-Scooter angefahren und verletzt worden. Der kleine Junge befand sich gegen 17.10 Uhr auf der dortigen Spielstraße. Ein 17-jähriger aus Herten fuhr auf einem E-Scooter den Löwenzahnweg in Richtung Backumer Tal und kollidierte mit dem spielenden Kind. Der 2-Jährige wurde in einem Rettungswagen behandelt, musste ...

