Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrer nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag auf der Straße Landabsatz an einem Unfall mit einem Radfahrer beteiligt war. Ein 16-jährige Fahrradfahrer aus Lünen wurde dabei verletzt. Der Jugendliche kam am Mittwoch zur Wache und gab an, dass er am Dienstag gegen 15.20 Uhr in der Nähe des Kreisverkehrs stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden. Der Jugendliche rutsche daraufhin weg und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Eine Beschreibung des Fahrers ist nicht vorhanden. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben. An dem Mountainbike des Jugendlichen entstand außerdem Sachschaden. Der Autofahrer (oder die Autofahrerin) wird gesucht - Zeugen, die Angaben zu der Person am Steuer, dem Fahrzeug oder dem Unfall selbst machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

