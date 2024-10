Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Frau beißt Supermarktmitarbeiterin in den Arm

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 29.10.2024, gegen 12:45 Uhr, entwendete eine Frau in einem Supermarkt in der Gravelottestraße in Hildesheim Zigaretten, flüchtete und biss einer Mitarbeiterin bei der Flucht in den Arm.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Mitarbeiterin darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Frau Zigaretten gestohlen hat. Daraufhin folgte sie mit einer weiteren Mitarbeiterin der Diebin. In der Wörthstraße sprachen die Mitarbeiterinnen sie an. Die Tatverdächtige warf daraufhin die entwendeten Zigarettenpackungen auf den Boden und ging weiter, drehte sich jedoch wieder um und griff mehrmals eine Mitarbeiterin an und biss ihr dabei in den Arm. Die zweite Mitarbeiterin rief die Polizei und versuchte die Diebin von ihrer Kollegin wegzuziehen. Die Tatverdächtige entfernte sich anschließend.

Die hinzugerufenen Beamten stellten die Frau in unmittelbarer Nähe fest und forderten sie auf, stehen zu bleiben. Daraufhin schlug sie mit einem Beutel in Richtung der Beamten, die sie aber festhalten und ihr Handschellen anlegen konnten. In der Polizeiwache wurde ihr zudem noch eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss durfte sie die Wache verlassen.

