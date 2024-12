POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Unbekannte stehlen Pkw und zwei Motorräder

Grefrath-Vinkrath (ots) - Bereits am Freitag gegen 09.00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer Frau auf der Straße 'Am Graben' in Vinkrath. Er stellte sich als Polizeibeamter vor, konnte sich aber nicht ausweisen, sondern zeigt nur eine schwarze Pistole, die er bei sich hatte. Der Mann verlangte keinen Eintritt in das Haus, sondern erkundigte sich ...

mehr