Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannte brechen in Schulkiosk ein und verwüsten ihn

Viersen-Süchteln (ots)

Zwischen Freitagabend, 13. Dezember, 19.30 Uhr, und Sonntagmittag, 15. Dezember, 13 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in einen Kiosk der Realschule an der Friedensstraße in Süchteln ein. Vermutlich wurde ein Fenster des Kiosks aufgehebelt und der Innenraum mutwillig verwüstet. Diverse Lebensmittel lagen auf dem Boden und Plastikflaschen wurden geöffnet. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (1103)

