POL-PB: #LEBEN - Polizei führt Beleuchtungskontrollen an Schulen durch

Paderborn

(CK) - Im Herbst und Winter herrscht für alle Verkehrsteilnehmenden eine eingeschränkte Sicht - gerade Radfahrende sind in der dunklen Jahreszeit größeren Gefahren ausgesetzt als sonst. Aus diesem Grund führt die Polizei aktuell wieder Beleuchtungskontrollen, insbesondere vor Schulen, durch.

Am Montagmorgen (25.11.) haben Polizeibeamte an den Zuwegen zum Gymnasium St. Michael in Paderborn etwa 130 Fahrräder von Schülerinnen und Schülern kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk legten die eingesetzten Kräfte auf die Beleuchtungseinrichtungen der Zweiräder. Aber auch die Funktionstüchtigkeit der Bremsen und der Klingeln wurde überprüft.

Das Ergebnis war sehr erfreulich: Nur acht Fahrräder mussten bemängelt werden.

Die Verkehrssicherheitsaktion an der Michaelsschule ist eine von zahlreichen Beleuchtungskontrollen, die in der dunklen Jahreszeit kreisweit durchgeführt werden. Insbesondere soll dabei die Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern noch stärker in den Fokus gerückt werden, in diesem Fall die von Radfahrenden.

Bei den Kontrollen an Schulen werden die Polizistinnen und Polizisten immer von den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern unterstützt. Die kennen ihre Schüler am besten und achten anhand der ausgestellten Mängelbögen darauf, dass technische Mängel an den Fahrrädern kurzfristig behoben werden.

#LEBEN - Bei den Kontrollen war es für die Polizisten zudem wichtig, nicht nur die Mängel zu beseitigen, sondern auch mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, um auf die Gefahren und die möglicherweise drastischen Folgen aufmerksam zu machen. Denn Fahrradfahrende mit defekter oder nicht eingeschalteter Beleuchtung stellen eine erhebliche Gefahr dar. Sie gefährden dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

