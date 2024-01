FW-EN: Betriebsmittelspur

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 09.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:03 Uhr in die Heimstraße gerufen. In einem dortigen Flüchtlingswohnheim hatte aufgrund von Zigarettenrauch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach Kontrolle des betroffenen Bereiches konnte der Einsatz um 14:38 Uhr beendet werden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

