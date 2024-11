Polizei Paderborn

POL-PB: Mann am Aldi überfallen

Paderborn (ots)

(mb) Am Aldi an der Neuhäuser Straße Ecke Rathenaustraße ist am Mittwochabend, 20.11.2024, ein 50-jähriger Mann überfallen worden. Tags darauf erstattete das Opfer Strafanzeige. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der 50-Jährige war am Mittwochabend im Aldi einkaufen. Infolge einer Operation nutzte er zwei Gehhilfen (Krücken). Gegen 20.20 Uhr verließ der Mann das Geschäft. In Höhe des Unterstands für die Einkaufswagen erhielt er einen Stoß in den Rücken und stürzte zwischen die Einkaufswagen. Ein Täter durchsuchte seine Jacken- und Hosentaschen und entwendete das Portmonee des am Boden liegenden Opfers. Der Geschädigte gab an, als Tatverdächtige drei vermutlich arabisch sprechende männliche Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren Personen wahrgenommen zu haben. Eine Beschreibung war ihm aufgrund seiner Lage nicht möglich. Die Tatverdächtigen liefen an der Neuhäuser Straße stadteinwärts davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Tatgeschehen und zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen werden.

