Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 241213 Kempen-St. Hubert: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Kripo ermittelt

Kempen-St. Hubert (ots)

Die kurze Abwesenheit des Hauseigentümers nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Einfamilienhaus auf der Straße Hahnendyk in St. Hubert einzubrechen. Der oder die Täter hoben ein Gartentor im Zeitraum von Freitag, 13.12.24 19:20 Uhr bis 19:40 Uhr aus der Verankerung und gelangten so in den rückwärtigen Gartenbereich des Hauses. Hier hebelten sie die Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Hier durchwühlten sie zahlreiche Schränke, bevor sie sich vom Tatort, vermutlich ohne Beute, entfernen konnten. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1100)

