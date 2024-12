Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Mutmaßlicher Einbrecher erwischt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Um kurz nach 2 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine Nettetalerin die Polizei alarmiert, weil sie gehört hatte, wie das Tor zum Hof ihres Hauses an der Kleinbahn in Kaldenkirchen geöffnet wurde.

Sie ging in den Innenhof und konnte beobachten, wie eine Person vom Tor aus zu einem Schuppen ging. Über ein Gartentor flüchtete der Man in den rückwärtigen Garten. Ein Streifenteam konnte ihn kurz darauf in der Nähe stellen. Mindestens eine weitere Person flüchtete unerkannt. Bei dem Mann, den das Streifenteam stellen konnte, handelt es sich um einen 36-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz. Er wurde zunächst zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, am Morgen aber entlassen.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Um Hinweise auf den oder die weiteren Täter zu erhalten, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler darum, dass alle, die im Bereich An der Kleinbahn in Kaldenkirchen in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /hei (1099)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell