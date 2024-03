Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Neuenstein: Kollision mit der Leitplanke

In der Nacht auf Dienstag beschädigte der Fahrer eines unbekannten Lkws auf der Autobahn 6 bei Neuenstein zahlreiche Leitplankenelemente. Ein Zeuge hatte gegen 7 Uhr gemeldet, dass die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg stark verschmutzt sei. Eine Polizeistreife nahm die Verschmutzungen in Augenschein und stellte dabei auch die Beschädigungen an den 29 Leitplankenelementen fest. Vermutlich war der Fahrer oder die Fahrerin eines Lasters nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw fuhr daraufhin knapp 150 Meter durchs Bankett und streifte dabei auch an der Leitplanke entlang. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Heilbronn: Handyladen ausgeraubt

Am Dienstagabend raubten zwei unbekannte Männer die Filiale eines Telekommunikationsunternehmens in der Heilbronner Innenstadt aus. Als ein Mitarbeiter gegen 19.30 Uhr den Laden in der Sülmerstraße durch den Hinterausgang verlassen wollte, standen ihm zwei maskierte Männer gegenüber, die den 28-Jährigen zurück in die Filiale drängten. Dort fesselten die Unbekannten den Mitarbeiter und räumten einen Tresor aus, bevor sie mit ihrem Diebesgut und dem Geldbeutel des 28-Jährigen flüchteten. Zeugen fanden schließlich den gefesselten Mitarbeiter und informierten die Polizei. Der 28-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweisgeber, die am Dienstagabend rund um die Sülmerstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479 zu melden.

Heilbronn: Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

In der Heilbronner Gellertstraße wurde am Montagabend ein geparktes Auto beschädigt. Der Wagen stand zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum muss der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Wagens bei der Vorbeifahrt an dem geparkten Auto entlanggestreift sein. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 7479 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Hardthausen am Kocher-Kochersteinsfeld: Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in Hardthausen am Kocher-Kochersteinsfeld ein. Der oder die Täter öffneten zwischen 17 Uhr am Montagnachmittag und 6 Uhr am Dienstagmorgen gewaltsam die Lagerhalle in der Lampoldshauser Straße. Aus dem Inneren wurden mehrere hochwertige Werkzeuge und Maschinen im Wert von schätzungsweise rund 25.000 Euro gestohlen. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Lampoldshauser Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

