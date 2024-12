Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Schießanlage - Haben Sie Hinweise?

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Sonntag zwischen 00:45 Uhr und 09:15 Uhr wurde in eine Schießanlage an der Alten Pastoratstraße in Schiefbahn eingebrochen. Mindestens ein unbekannter Täter gelangte über eine Hintertür in das Innere des Objektes. Hier wurden mehrere Spinde gewaltsam geöffnet. Zudem konnten diverse Hebelmarken zur Waffenkammer festgestellt werden. Diese konnte jedoch nicht geöffnet werden. Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1104)

