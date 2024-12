Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Vinkrath: Angeblicher Polizeibeamter klingelt an Haustür

Grefrath-Vinkrath (ots)

Bereits am Freitag gegen 09.00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer Frau auf der Straße 'Am Graben' in Vinkrath. Er stellte sich als Polizeibeamter vor, konnte sich aber nicht ausweisen, sondern zeigt nur eine schwarze Pistole, die er bei sich hatte. Der Mann verlangte keinen Eintritt in das Haus, sondern erkundigte sich nur nach angeblichen Schrotthändlern in der Gegend. Nach dem Gespräch fuhr der Mann in einem dunkel Opel Kombi weg. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und hat eine sportliche Figur. Er trug eine grüne Jacke und einen gelben Pullover. Er hat dunkle kurze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Die Kripo fragt: Wo hat der angebliche Polizeibeamte möglicherweise noch geklingelt? Hinweise bitte an die Kripo in Kempen über die 02162/377-0 Hier ist es nicht zu einer Straftat gekommen. Vorsorglich weist die Polizei erneut darauf hin: Die Polizei holt niemals bei Ihnen Wertsachen oder Geld ab! Lassen Sie Unbekannte niemals in Ihr Haus. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suche Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. /wg (1105)

