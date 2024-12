POL-VIE: Vermisste 29-Jährige - Polizei sucht öffentlich

Kreis Viersen (ots) - Zwei Brände am gestrigen 17. Dezember werfen die Frage auf, ob es sich um eine vorsätzliche Brandlegung handelt. In der Gartenstraße in Brüggen-Bracht brannte gegen 13 Uhr ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr Brüggen konnte den Brand vollständig löschen. Die Polizei kann hier eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Kurz vor 21 Uhr brannte es erneut. Diesmal in einem Park zwischen ...

mehr