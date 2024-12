Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Weitere Fallrohre aus Kupfer entwendet

Schwerte (ots)

Schon wieder sind zwei Häuser in Schwerte von unbekannten Tätern aufgesucht worden - und es ging wieder um den Diebstahl von Kupferfallrohren.

Die betroffenen Ein- und Mehrfamilienhäuser liegen beide an der Roonstraße in Schwerte-Holzen und der Tatzeitraum: Dienstag (17.12.2024) auf Mittwoch (18.12.2024) in der Zeit von 19.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

In einem Fall haben die unbekannten Täter zwei Fallrohre über das Aufschrauben der Schellen von der Hauswand abmontiert und entwendet. In dem anderen Fall scheiterten die Täter, beschädigten aber das Kupferrohr.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell