POL-UN: Holzwickede - Zeugen nach Einbruch in Doppelhaushälfte gesucht

Bönen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Starenweg kam es am Dienstag (17.12.2024) in dem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:10 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck in einem vierstelligen Wert. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an ...

