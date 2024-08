Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrerin schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt wurde am Donnerstag eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Die 18-Jährige fuhr gegen 17:45 Uhr mit ihrer Suzuki auf der Bundesstraße 7 aus Richtung Ringelberg in Richtung Autobahn 71. An der Anschlussstelle Erfurt-Nord beabsichtigte die junge Frau, auf die Autobahn in Fahrtrichtung Schweinfurt aufzufahren. In der dortigen Rechtskurve verlor sie zunächst die Kontrolle über ihr Motorrad, kollidierte anschließend mit der Leitplanke und stürzte. Dabei wurde die 18-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Motorrad und der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. An der Unfallstelle kam es für circa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (DS)

