LPI-EF: Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis

Erfurt (ots) - In Erfurt kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Wildunfall mit einem Dachs. Gegen 01:15 Uhr fuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der Weimarischen Straße stadteinwärts. Kurz vor dem Globus-Markt kreuzte ein Dachs die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. An dem VW entstand Sachschaden. Der Dachs verendete noch an der Unfallstelle. (DS) Rückfragen bitte an: ...

