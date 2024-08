Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Fußgänger

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger kam es am Mittwochnachmittag in Erfurt. Kurz nach 14:00 Uhr fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße Lange Brücke. Dabei touchierte sie mit ihrem Lenker einen 70-jährigen Fußgänger und verletzte ihn leicht am Unterarm. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (DS)

