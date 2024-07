Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung im Park der Jugend

Gera (ots)

Gera: Nachdem am gestrigen Tag (29.07.2024) gegen 17:10 Uhr zwei Männer im Park der Jugend in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten, kam die Geraer Polizei zum Einsatz. Ein 19-jähriger syrischer Geschädigter wurde hierbei von einer bisher unbekannten männlichen Person mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Beide Personen gerieten fortfolgend in eine körperliche Auseinandersetzung, weshalb die Geraer Polizei informiert wurde. Die Ermittlung zu den Hintergründen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden (Bezugsnummer 0194727/2024). (AK)

