Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Werkzeug aus Transporter gestohlen

Sömmerda (ots)

Auf hochwertiges Werkzeug hatten es Diebe Mittwochabend in Sömmerda abgesehen. Kurz vor 22:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich Unbekannte in der Basedowstraße Ecke Fichtestraße an einem geparkten Transporter zu schaffen machen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, stiegen sie in ein Auto und flüchteten in Richtung Freiligrathstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unbekannten die Seitentür des Transportes geöffnet und hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro gestohlen hatten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell