POL-HB: Nr.: 0176--35-Jährige mit Messer verletzt

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Holsteiner Straße Zeit: 31.03.24, 1 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten Frauen in einem Wohnheim in Walle wurde eine 35-Jährige in der Nacht zu Sonntag mit einem Messer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht und sofort behandelt werden. Einsatzkräfte stellten die 27 Jahre Angreiferin noch in der Nacht.

Die beiden Frauen wohnen in einer Therapieeinrichtung an der Holsteiner Straße. Dort gerieten sie zunächst in einen Streit, der in einer Prügelei endete. Dabei zückte die 27-Jährige ein Teppichmesser und führte mehrere Schnittbewegungen in Richtung des Halses und Kopfes ihrer Kontrahentin, wodurch diese Verletzungen am Hals und im Gesicht erlitt. Die 35-Jährige wurde in eine Klinik geliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige noch in der Nähe fest. Das Cuttermesser wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer psychiatrischen Begutachtung zugeführt, die zu in einer zwangsweisen Unterbringung führte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

