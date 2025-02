Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Ein geparkter Ford S-Max wurde am Montagvormittag in Künzelsau von einem Unbekannten beschädigt. Die Besitzerin hatte das Auto gegen 6 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz einer Schule in der Schulstraße abgestellt. Als sie gegen 12.20 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie am vorderen, rechten Kotflügel einen Lackschaden, der am Morgen noch nicht dagewesen war. Zeugen die Angaben darüber machen können, wie es zu dem Schaden kam und wer dafür verantwortlich sein könnte, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

