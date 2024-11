Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kind und zwei Erwachsene bei Verkehrsunfall verletzt

Alzey (ots)

Am Montag, 25.11.2024, wurde gegen 08:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dautenheimer Landstraße gemeldet. Eine 61-Jährige aus Gensingen befuhr die Dautenheimer Landstraße aus Richtung Alzey kommend. Sie verpasste die Einfahrt zur RFK und wendete in Höhe der folgenden Bushaltestelle auf der Straße. Hierbei stieß sie seitlich gegen den PKW einer 19-Jährigen aus Ensheim, welche die Straße ebenfalls aus Richtung Alzey kommend befuhr. Infolge des Anstoßes und eines eingeleiteten Ausweichmanövers querte die 19-Jährige die Fahrbahn und stieß frontal gegen eine Straßenlaterne. Neben den beiden Fahrzeugführerinnen wurde eines von drei Kindern im Fahrzeug der 19-Jährigen leicht verletzt. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser in Alzey und Worms. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell