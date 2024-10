Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Zwei Firmeneinbrüche in einer Nacht/Tresore im Visier

Riedstadt (ots)

Zwei Firmengebäude in der Ziegeleistraße gerieten in der Nacht zum Freitag (18.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Gebäude und machten sich anschließend jeweils an einem Tresor zu schaffen. Sie erbeuteten Bargeld und richteten durch ihr rabiates Vorgehen zudem Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Ordnungshüter vermuten einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

