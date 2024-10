Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet von der Unfallstelle

Darmstadt (ots)

Bereits am Samstag, den 12.10.2024, ereignete sich in 64295 Darmstadt, Rheinstraße/ Am Kavalleriesand ein Verkehrsunfall zwischen einem lilafarbenen Van und einem Fahrradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Van auf der Rheinstraße stadteinwärts und bog von der Rheinstraße nach rechts, in die Straße Am Kavalleriesand, ab. Während des Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Nach einem kurzen Gespräch zwischen der Autofahrerin und dem Fahrradfahrer verließ der Fahrradfahrer die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ob der Fahrradfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Am Van entstand zudem ein Sachschaden. Der Fahrradfahrer war ca. 20-30 Jahre alt, trug keinen Fahrradhelm, hatte lockige dunkle Haare, trug eine Jeans und eine dunkle Jacke. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres dunkles Trekkingrad.

Der Fahrradfahrer und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen. Tel.: 06151 969-41210.

