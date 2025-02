POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall auf Autobahn 81

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Ford beschädigt - Zeugen gesucht Ein geparkter Ford S-Max wurde am Montagvormittag in Künzelsau von einem Unbekannten beschädigt. Die Besitzerin hatte das Auto gegen 6 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz einer Schule in der Schulstraße abgestellt. Als sie gegen 12.20 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie am vorderen, rechten Kotflügel einen Lackschaden, der am Morgen noch ...

