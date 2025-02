Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme von Autodieben

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Am frühen Dienstag, den 28. Januar 2025, gegen 3.15 Uhr, nahmen Beamte des Polizeireviers Neckarsulm zwei mutmaßliche Autodiebe fest. Den beiden 26 und 39 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, zuvor in Obereisesheim versucht zu haben, zwei Pkws zu entwenden. Kurz vor 3 Uhr meldete sich der Besitzer der Pkws bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben zwei dunkel gekleidete Personen an seinen vor dem Haus geparkten Fahrzeugen festgestellt habe, welche Werkzeuge bei sich trugen. Nachdem der akustische Alarm eines der beiden Pkws ausgelöst hatte, seien die Unbekannten geflüchtet. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde auf der Neckartalstraße, auf Höhe der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim ein VW Golf mit polnischem Kennzeichen angetroffen und kontrolliert. Bei der Kontrolle der beiden von Kopf bis Fuß schwarz gekleideten Insassen stellten die Polizisten diverse Auffälligkeiten, wie z.B. eingerissene Kleidung fest, welche von einer Flucht über einen Zaun o.ä. stammen konnten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs der Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Aufbruchwerkzeug, mehrere Mobiltelefone, Taschenlampen und weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Die richterliche Vorführung der beiden Männer beim Amtsgericht Heilbronn erfolgte noch am Dienstag. Der Haftrichter erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Der Arbeitsbereich Seriendelikte/Wohnungseinbruchsdiebstahl der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

