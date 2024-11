Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlägt Frau - Polizei sucht Zeugen (23.11.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, zu der es am vergangenen Samstagabend auf der "Untere(n) Laube" gekommen ist. Gegen 22.40 Uhr sprach ein Unbekannter auf Höhe der Bushaltestelle eine vorbeilaufende 20-Jährige an und fragte sie nach der Uhrzeit. Nachdem sie ihm Auskunft gab, ging die junge Frau weiter, woraufhin ihr der Mann unvermittelt in den Rücken schlug. Die 20-Jährige flüchtete sich daraufhin zu vorbeilaufenden Passanten. Der Unbekannte lief davon.

Der Mann soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und eine blaue Winterjacke mit Kapuze getragen haben.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 365999-0 beim Polizeiposten KN-Lutherplatz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell