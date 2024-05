Heidelberg (ots) - Am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Römerstraße Ecke Am Rohrbach. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem VW die Römerstraße stadteinwärts und übersieht vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel. Zeitgleich bog ein PKW ordnungsgemäß bei Grünlicht aus der Straße Am Rohrbach nach links in die ...

