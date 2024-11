Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hegaustraße/Höristraße (26.11.2024)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Hegaustraße/Höristraße ereignet hat. Eine 25-jährige VW Golffahrerin war auf der Hegaustraße in Richtung Hohentwielstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Höristraße kollidierte sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Mitsubishi eines 28-Jährigen. Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, den Schaden am Mitsubishi schätzte die Polizei auf rund 5.000.

